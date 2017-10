Il Messico di Chavela Vargas alla Stagione OFF di Sanluri

Domenica 8 ottobre alle ore 19 la Stagione OFF al Teatro di Sanluri ospita lo spettacolo “L’Ultima Sciamana, il Messico di Chavela Vargas” di OfficinAcustica, un gruppo musico-teatrale con Annalisa Mameli voce cantate e narrante, autrice dei testi, e Corrado Aragoni pianista e arrangiatore dei brani.



La Stagione organizzata da Abaco e il Comune di Sanluri si svolge al Teatro del Polo Culturale, in via Azuni, all’interno del Parco S’Arei.



Il recital parla della straordinaria Chavela Vargas, interprete del repertorio popolare messicano e latinoamericano, e “tante vite” da raccontare, che nasce in Costarica nel 1919 e cresce lontana dagli affetti della famiglia, sperimentando fin da piccola il dolore della solitudine e dell’emarginazione.

Le canzoni di Chavela Vargas, le sue verità e le sue storie, ci accompagnano con forza, intensità, leggerezza e crudele ironia, nel suo mondo così terreno e così surreale, facendoci tornare, come recita il verso di una sua canzone, “alle cose semplici, ai vecchi luoghi dove abbiamo amato la vita”.



Recentemente scomparsa, all’età di 93 anni, dopo una vita avventurosa, ricca di amori (Frida Kahlo fra questi), disperazione, sconfitte e rinascite, Chavela Vargas ci offre un raro esempio di dignità, forza e determinazione, che, pur filtrata dalle imprescindibili fragilità dell’animo umano, conserva integro e cristallino il suo messaggio di verità. Verità che si fa bandiera di un’ esistenza umana e artistica profondamente significativa e priva di compromessi. In ogni verso delle sue canzoni, Chavela porta in scena frammenti della sua storia e della sua anima, e in ogni melodia, la sua voce “tragica” rende sonori la solitudine e il silenzio.



Prossimo appuntamento con la Stagione OFF Domenica 15 ottobre ore 19 con “A Quel Paese”, divertente commedia di e con Francesco Civile e Daniel Dwerryhouse prodotta da Anfiteatro Sud.



Abaco - Info e prenotazioni al 347 8928141 aabaco@gmail.com