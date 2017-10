Asinara: escursione guidata in fuoristrada e trekking verso il Castellaccio

Programma:

Ore 9.15 ritrovo molo turistico, via Cala Sant’Andrea. (è presente un parcheggio auto gratuito)

Partenza barca ore 9.30

Dopo 20 minuti di traversata arriviamo sull’isola e con il nostro fuoristrada, percorreremo l'unica strada che si snoda da sud verso nord est per circa 25 km.

Dopo circa tre km raggiungiamo il punto di partenza del nostro trekking lungo il sentiero del Castellaccio. Il sentiero è sterrato , si sviluppa su tratti in piano e tratti in leggera pendenza sopratutto nella parte finale, è ben tracciato e si presenta a tratti roccioso con piccoli gradini da superare.





Lasciato il fuoristrada iniziamo il percorso a piedi lungo il sentiero sterrato che si snoda tra la fitta macchia mediterranea e imponenti rocce granitiche; arrivati ad un antico abbeveratoio e sorgiva si procede ancora a nord e si giunge alla meta, i 215 metri in cui scoprire i ruderi dell'antico castello e ammirare tutta la piana sud di Fornelli, Stintino e il nord ovest Sardegna.



Si ritorna al punto di partenza lungo il percorso inverso. Riprendiamo il fuoristrada e proseguiamo lungo la strada cementata facendo brevi soste in punti caratteristici, vista sulla bellissima spiaggia di Cala Sant'Andrea, sosta nella parte centrale dell'isola a Cala Reale e infine arriviamo al paesino disabitato di Cala d'Oliva a nord est. Rientro previsto ore 17.



Costo: Adulti :euro 50 a persona

Bambini 4/9 anni: 40 euro

La quota comprende: guida, escursione in fuoristrada, trekking, biglietto barca a/r da Stintino.

E’ necessario portare con sé il pranzo al sacco o concordare con la guida la prenotazione dei packet lunch.

Scadenza prenotazione escursione: sabato 7 ottobre 2017



Info/prenotazioni AsinarAvventura di Anna Lisa Sanna: Guida esclusiva del Parco Nazionale dell’Asinara-GAE Sardegna num 604 e iscritta AIGAE. cell +39 3408610696 mail: info@asinaravventura.com www.asinaravventura.com

Posti limitati.