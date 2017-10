"Tentativo di Approccio all'Inconoscibile" allo Spazio (In)visibile di Cagliari

Da venerdì 6 a sabato 28 ottobre 2017, dalle 19.00 alle 21.00 (Gio/Ven/Sab), con inaugurazione per il 06/10/2017 alle ore 19.30 Presso "Spazio In-Visibile", via Barcellona 75, Cagliari (quartiere Marina) Bepi Vigna - Gildo Atzori - DEA Suoni!



"Esiste un ordine esplicito delle cose (explicate order) che è ciò che realmente vediamo attorno a noi, ma esiste anche un ordine implicito (implicate order), che non vediamo e la cui struttura complessiva è identificabile in quella di ogni sua singola parte.

Per rappresentare quest’ordine gli autori hanno provato a immaginare una narrazione che potesse condensarsi in un breve percorso fatto di immagini, suoni e parole, dando vita a un’esperienza tattile, auditiva e visive. Un racconto che si sviluppa in abisso e dove lo spettatore/fruitore diviene parte attiva della narrazione.



La mostra/installazione è il primo tassello di un percorso di ricerca tra arte e narrazione, dove ogni fruitore della narrazione ne diviene anche protagonista.".



