Live Parham Levi a Cagliari

Il Jester Club di Cagliari da sempre attento alle più importanti proposte di canzone d'autore, rock e World Music, è onorato di ospitare il concerto del songwriter dell'Oklahoma Levi Parham, rivelazione dell'ultima stagione discografica per ciò che concerne quel macro-genere musicale chiamato “Americana Music”.



Al termine del tour Italiano, nell'ambito di una lunga tournèe europea in cui è stato accompagnato dalla band di Francesco DeGregori, Parham ha ritagliato due concerti in Sardegna, il primo giovedì 5 a Sassari, all'Ultimo Spettacolo, e il secondo, previsto per venerdì 6 alle 21.00, appunto al Jester Club, in via Roma a Cagliari .



I due appuntamenti sardi sono gli unici in “solo”, di un tour congegnato con la band.

L'ultimo disco di Parham, “These American Blues”, distribuito in Italia da IRD, è stato a lungo in testa alle classifiche europee della Americana Euro Charts, aumentando l'attesa per questa prima apparizione nel vecchio continente del trentenne musicista, la cui splendida voce ha elementi assolutamente “soul” del tutto inusuali nel panorama della nuova musica statunitense “bianca”.



Ottimo chitarrista e dotato di una scrittura raffinata ma incisiva, Levi Parham è considerato la nuova figura emergente fra i nuovi autori e performer americani