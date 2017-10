Seminario sulla tutela del Gabbiano corso a Pula

Il Settore Controllo del Territorio dell'Area Metropolitana di Cagliari, attraverso l'Ufficio Protezione Fauna Selvatica, Caccia e Agricoltura, organizza per il 13 ottobre, presso il Centro Culturale - Casa Frau in Piazza del Popolo a Pula, un seminario dal titolo "Monitoraggio e Tutela del Gabbiano corso e gestione attività per l'allontanamento degli esemplari di Gabbiano reale nell'area vasta dell'Oasi di protezione faunistica di Pula inclusa la zona archeologica di Nora".



Il seminario ha lo scopo di illustrare le finalità del progetto, coniugando la conservazione delle specie con la necessità di tutelare l'importante patrimonio culturale costituito dall'area archeologica di Nora.





L'incontro sarà un momento di confronto tra i soggetti che, a vari livelli, studiano e individuano azioni e risorse da destinare alla tutela della biodiversità.



Per informazioni segreteria organizzativa : Città Metropolitana di Cagliari dott.ssa Anna Cois 070 4092067 Anthus di Sergio Nissardi e Carla Zucca s.n.c.



