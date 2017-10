A Villanova Tulo con un viaggio archeologico, letterario e gastronomico

Domenica 08 Ottobre dedicheremo la giornata alla visita di un piccolo borgo poco conosciuto, ma meritevole di essere visitato: Villanova Tulo.



Inizieremo la nostra visita ad un complesso nuragico molto importante: Nuraghe Adoni, posto in una posizione strategica, su un bastione roccioso a circa 800 m d’altezza, in mezzo ad una rigogliosa vegetazione e ad alberi secolari, a pochi chilometri dal centro abitato.



Proseguiremo poi con la prima parte della visita al paese, attraverso un percorso guidato suddiviso in tappe, che raccontano la storia e le tradizioni del paese, rivivendo luoghi e vicende descritte nel romanzo " Po cantu Biddanoa " dello scrittore che in questo posto ha vissuto la sua giovinezza e da cui si è ispirato per le sue opere poetiche e narrative: Benvenuto Lobina.





Verso le 13.00 ci sarà la pausa pranzo, con menù tipico locale, all'agriturismo "Sa Contonera", con la vallata che circonda il lago medio del Flumendosa che fa da cornice a questo locale. Si continua di pomeriggio con un breve percorso al lago e la seconda parte della visita al paese.



Ritrovo: ore 9.00 entrata sito "Nuraghe Adoni"



Programma della giornata:

9.00 - 10.30 : visita "Nuraghe Adoni"

11.00 - 13.00 : visita prima parte Villanova Tulo

13.00 - 15.00 : pranzo agriturismo " Sa Contonera"

15.00 - 16.00 : breve percorso lungo fiume

16.00 - 18.00 : seconda parte visita Villanovatulo



Costo: 30 € a persona Auto propria, abbigliamento comodo



Che tempo farà

Per info e adesioni entro le ore 21 di sabato 7 ottobre al 3473652311, Rina ( anche whatsapp ), oppure tramite messaggio nella pagina Facebook " Pantaleo Escursioni" Verso le 13.00 ci sarà la pausa pranzo, con menù tipico locale, all'agriturismo "Sa Contonera", con la vallata che circonda il lago medio del Flumendosa che fa da cornice a questo locale. Si continua di pomeriggio con un breve percorso al lago e la seconda parte della visita al paese.Ritrovo: ore 9.00 entrata sito "Nuraghe Adoni"Programma della giornata:9.00 - 10.30 : visita "Nuraghe Adoni"11.00 - 13.00 : visita prima parte Villanova Tulo13.00 - 15.00 : pranzo agriturismo " Sa Contonera"15.00 - 16.00 : breve percorso lungo fiume16.00 - 18.00 : seconda parte visita VillanovatuloCosto: 30 € a persona Auto propria, abbigliamento comodoPer info e adesioni entro le ore 21 di sabato 7 ottobre al 3473652311, Rina ( anche whatsapp ), oppure tramite messaggio nella pagina Facebook " Pantaleo Escursioni"