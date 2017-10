Oristano medievale: trekking urbano più visita al museo

Visitare Oristano , dai resti delle mura alle torri medievali, ci permetterà di immergerci nella lunga e gloriosa storia della città. Il centro urbano visse infatti il periodo di maggior splendore durante il Giudicato d'Arborea, di cui fu la capitale .



All'epoca dei giudicati in Sardegna, il regno si fregiò di essere l'ultimo baluardo nella lotta contro i catalano-aragonesi portata avanti da Mariano IV ed Eleonora d'Arborea (XIV-XV secolo).





In particolare ricostruiremo la storia della città sotto il regno di Mariano II de Bas-Serra. Dal XIII secolo Oristano fu dotata di possenti mura cittadine formate da 4 porte d'ingresso e 28 torri di guardia. Insieme potremo vedere i resti di questa cinta muraria e le due torri superstiti: la Torre di Mariano II e quella minore di Portixedda , recentemente riaperta al pubblico dopo alcuni lavori di messa in sicurezza.



Proseguiremo l'itinerario al Museo Archeologico Antiquarium Arborense dove sono custoditi importanti retabli del 1400 e del 1500 , oltre che un interessante plastico della città per come si presentava nel XIV secolo e due iscrizioni che vennero infisse rispettivamente nella Torre di Mariano II e in quella di San Filippo (o Port’a Mari), un tempo situata nell’attuale piazza Manno.



Obiettivi

1) Visitare Oristano e le sue principali strutture di età medievale

2) Approfondire la conoscenza della storia della città, dal medioevo alla dominazione spagnola



Luogo e orario di incontro

L'appuntamento è per domenica 8 ottobre, alle ore 10:00.

Il luogo di incontro è in Via Cagliari, 161, Oristano, nell'area parcheggio all'angolo con Via Sant'Antonio (Coordinate: 39.904105, 8.588529).

La visita nel centro della città durerà circa due ore, poi ci sposteremo al Museo Archeologico Antiquarium Arborense per un’altra ora circa.



Itinerario

A) Mura medievali nei pressi della Chiesa e Ospedale di Sant'Antonio Abate

B) Torre di Mariano II (visitabile solo dall'esterno)

C) Torre di Portixedda

D) Museo Archeologico Antiquarium Arborense



Costi

Per i soci la visita è gratuita. I nuovi soci pagheranno solo il tesseramento: 10€.

La tessera di Mare Calmo, valida per 1 anno, dà diritto a un’attività gratuita al mese. Il biglietto d’accesso al Museo Archeologico Antiquarium Arborense si paga a parte (5€). Possibili sconti per gruppi o fasce d’età.



Prenotazione

Per partecipare all’evento è necessario compilare il modulo di prenotazione sul sito www.marecalmo.org, oppure inviare una mail all’indirizzo info@marecalmo.org, o ancora via sms al numero 0039 3407104957 indicando il numero di partecipanti, i dati anagrafici (carta d’identità e codice fiscale) di ognuno e un recapito telefonico. I posti sono limitati!



Indicazioni pratiche

È consigliato munirsi di abbigliamento adatto per brevi escursioni (tuta o jeans, scarpe per camminata, ecc.).