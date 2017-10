Apertura abbonamenti stagione 2017 2018 al Teatro Alkestis

Ad aprire la Stagione la rassegna integrata di cinema e teatro Walking in my shoes, che partirà venerdì 6 ottobre alle 19.30.

L’abbonamento, del costo di € 65,00, potrà essere acquistato presso il teatro (via Loru 31, Cagliari) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 o prenotato scrivendo a info@teatroalkestis.it Inoltre possono essere utilizzati la carta degli insegnanti e la Carta 18app.



Programma periodo ottobre/dicembre 2017



Walking in my shoes rassegna integrata di cinema e teatro

Prima di giudicare la mia vita o il mio carattere mettiti le mie scarpe, percorri il cammino che ho percorso io.

Vivi i miei dolori, i miei dubbi, le mie risate. Vivi gli anni che ho vissuto io e cadi là dove sono caduto io e rialzati come ho fatto io. Luigi Pirandello Attraverso l’utilizzo del linguaggio cinematografico, la rassegna Walking in my shoes affronta e analizza, da diversi punti di vista, dimensioni sociali e politiche differenti, il tema dell'idiosincrasia tra esseri umani.



Il programma centrale comprende una selezione di 12 lungometraggi, individuati perché capaci di rappre-sentare una determinata problematica legata alla complessità del tema dell’intolleranza, ciascuno dei quali offrirà un’occasione di riflessione al pubblico che potrà “provare a camminare nelle scarpe di un altro”.



L’obiettivo è quello, appunto, di stimolare gli spettatori, in particolar modo quelli più giovani, a ragionare e riflettere sulle espressioni e conseguenze dell'intolleranza di tipo empatico, caratterizzata da un atteggia-mento di comprensione che sospenda ogni giudizio morale. Fanno parte della rassegna anche due spettacoli teatrali che affrontano l'argomento uno da un punto di vista satirico e l'altro mettendo il focus sulla violenza di genere.



La rassegna, che partirà 6 ottobre e si concluderà il 16 novembre 2017, verrà inaugurata venerdì 6 ottobre alle ore 19.30 con un incontro al quale parteciperanno il critico cinematografico prof. Gianni Olla, e il responsabile del CSM di Cagliari ovest, dott. Alessandro Montisci, chairman Andrea Meloni (direttore arti-stico del Teatro Laboratorio Alkestis).



A seguire la proiezione del primo lungometraggio in scaletta: “Timbuktu” di Abderrahmane Sissako (Fran-cia/Mauritania 2014).



A seguire il programma completo:

VENERDI 6 OTTOBRE

Teatro Alkestis ore 19.30 - incontro d'apertura rassegna con GIANNI OLLA (critico cinematografico), ALESSANDRO MONTISCI (responsabile del CSM di Cagliari ovest) chairman ANDREA MELONI (direttore artistico Teatro Laboratorio Alkestis)



ore 21.00 film TIMBUKTU di Abderrahmane Sissako (Francia/Mauritania 2014) MARTEDI 10 OTTOBRE Teatro Alkestis

ore 21.00 film E ORA DOVE ANDIAMO? di Nadine Labaki (Francia/Italia/Egitto/Libano 2011)



GIOVEDI 12 OTTOBRE

Teatro Alkestis ore 21.00 film MIRACOLO A LE HAVRE di Aki Kaurismäki (Finlandia/Francia/Germania 2011)



MARTEDI 17 OTTOBRE Teatro Alkestis ore 21.00 film ADAM RESURRECTED di Paul Schrader (USA 2009)



MARTEDI 24 OTTOBRE Teatro Alkestis ore 21.00 film IL NASTRO BIANCO di Michael Haneke (Austria/Francia/Germania 2009)



GIOVEDI 26 OTTOBRE Teatro Alkestis ore 21.00 film CRASH di Paul Haggis (USA/Germania 2004)



MARTEDI 31 OTTOBRE Teatro Alkestis ore 21.00 film UN ANGELO ALLA MIA TAVOLA di Jane Campion (Australia/Nuova Zelanda 1990)



GIOVEDI 2 NOVEMBRE Teatro Alkestis ore 21.00 film L'ODIO di Mathieu Kassovitz (Francia 1995) MARTEDI 7 NOVEMBRE Teatro Alkestis ore 21.00 film L'ALBERO DI ANTONIA di Marleen Gorris (Paesi Bassi/Belgio/Gran Bretagna 1995)



GIOVEDI 9 NOVEMBRE Teatro Alkestis ore 21.00 film FA LA COSA GIUSTA di Spike Lee (USA 1989)



MARTEDI 14 NOVEMBRE Teatro Alkestis ore 21.00 film INTOLERANCE di David Wark Griffith (USA 1916)



GIOVEDI 16 NOVEMBRE Teatro Alkestis ore 19.30 incontro con il regista PETER MARCIAS intervistato da G. Olla ore 21.00 film SILENZI E PAROLE di Peter Marcias (Italia 2017)



VENERDI 24 - SABATO 25 NOVEMBRE Teatro Alkestis ore 21.00 spettacolo LA CROCIATA DEI SENZA FEDE di Teatro Laboratorio Alkestis e compagnia d'arte Circo Calumet con Sabrina Mascia e Andrea Meloni regia e testi di A. Meloni



SABATO 2 DICEMBRE Teatro Alkestis (fuori abbonamento) ore 21.00 spettacolo PERSA GENTILEZZA di Gitanjali Teatro (Cagliari) con Elena Fogarizzu, Mirko Marongiu, Silvana Metta, Marcello Palimodde, Anna Maria Pes testi di E. Fogarizzu cura del movimento Sabrina Mascia regia Andrea Meloni TEATRO



SABATO 21 OTTOBRE Teatro Alkestis ore 21.00 spettacolo IMMAGINA IL NULLA di compagnia Ginepro Nannelli (Roma) e Teatro Laboratorio Alkestis con Marco Carlaccini, Patrizia D'Orsi, Sabrina Mascia, Andrea Meloni regia Marco Carlaccini



DOMENICA 22 OTTOBRE Teatro Alkestis ore 18.30 spettacolo IMMAGINA IL NULLA di compagnia Ginepro Nannelli (Roma) e Teatro Laboratorio Alkestis con Marco Carlaccini, Patrizia D'Orsi, Sabrina Mascia, Andrea Meloni regia Marco Carlaccini



VENERDI 15 DICEMBRE Teatro Alkestis ore 21.00 FURIA E MAGNIFICENZA di Teatro Laboratorio Alkestis e compagnia d'arte Circo Calumet con Sabrina Mascia regia Andrea Meloni



SABATO 16 DICEMBRE Teatro Alkestis ore 21.00 FURIA E MAGNIFICENZA di Teatro Laboratorio Alkestis e compagnia d'arte Circo Calumet con Sabrina Mascia regia Andrea Meloni Per informazioni: 070 306392 (dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00) - info@teatroalkestis.it - www.teatroalkestis.it Con il contributo di: Regione Autonoma de Sardigna / Regione Autonoma della Sardegna e Comune di Ca-gliari.