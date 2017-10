Escursione al chiaro di luna tra i Cervi al bramito nella Foresta Sette Fratelli

Riprendiamo i nostri appuntamenti in collaborazione con l'Associazione Botteghe in Piazza.



Il programma è il seguente: Partenza h 17 fronte Museo del Cervo;

escursione a Monte Eccas, tra i graniti scolpiti dal tempo e nuraghi nascosti ma situati in posizioni panoramiche.



Rientro al chiaro di luna con sosta per ascoltare il bramito

Lunghezza:circa 7 Km; Dislivello in salita: circa 200 m; Tempo: circa 3 ore e 30'



Trasferimento in auto a San Gregorio, dove ospiti dell'Associazione Botteghe in piazza, termineremo la serata attorno ad una tavola imbandita.

Auto propria, felpa e torcia, acqua da bere.



Costo: € 25 a persona

Adesioni entro le ore 20 di venerdì 6 ottobre al 3489305607

www.allascopertadi.it