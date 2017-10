Escursione a Monte Arcuentu e Festa della Birra

Il monte Arcuentu è un rilievo di natura vulcanica, riferimento ben visibile fin dai tempi più antichi. Saliremo sulla cima dove ci accoglierà un bosco inaspettato e suggestivo, in cui troveremo una capanna che è stata la dimora di Frà Nazzareno e altri eremiti.



Un luogo in cui si respira un'atmosfera speciale.



Al termine dell'escursione, chi vorrà potrà fermarsi a Montevecchio per la festa della Birra



Lunghezza: circa 7 Km; Dislivello in salita: circa 500 m; Tempo: circa 4 h.

Partenza h 7:45 parcheggio Cimitero di Monserrato

Auto propria, scarpe da trekking, pranzo al sacco, acqua da bere.



Costo: € 15 a persona

Adesioni entro le ore 20 di venerdì 6 ottobre al 3489305607

www.allascopertadi.it