A Mogoro il Corso Audio per operatori Pianobar e Karaoke

Il corso è rivolto a coloro che intendono inserirsi nel settore della musica e dello spettacolo; ad installatori audio, aspiranti fonici da studio di registrazione, fonici da studi radiotelevisivi, fonici da concerti live, D.J. e musicisti; inoltre, a coloro che vogliono migliorare le loro capacità relative alla conoscenza di apparecchiature per il trattamento del suono, per la registrazione e ad aspiranti aiutanti nei vari settori sopra descritti.



Il corso sarà diviso in 2 tipologie;

CORSO BREVE: 5 incontri da 2 ore, e CORSO COMPLETO: 7 incontri da 3 ore In entrambi i corsi si acquiseranno varie nozioni teoriche accompagnate da tanta pratica!



info 3202207220