"Oktober Fest" a Montevecchio

Se non avete la possibilità di organizzare un viaggio a Monaco per partecipare alla festa più famosa della birra, potete sempre valutare una gita fuori porta a Montevecchio e godervi l’evento “Oktober Fest in miniera”!



Domenica 8 Ottobre presso il Birrificio 4Mori vi aspetta una giornata spensierata e divertente. Non mancheranno le note maltate delle birre pozzo, l’animazione della band NonSoulFunky con ottima musica live “per divertirci e fare divertire”, i sapori e i profumi della buona cucina sarda.



Per l’occasione Mario Dessolis ci farà assaggiare i prodotti della sua azienda agricola di Mamoiada.

Il menu prevede: Culurgionis; Carne allo spiedo e alla griglia; Formaggi, salumi e altri prodotti tipici di Mamoiada.



Per degustare le birre e i piatti proposti sarà necessario munirsi di scontrino da fare alle casse. Il costo dei singoli piatti va da 6 a 7 euro.



E’ consigliata la prenotazione ai numeri : 070-7539362 ( solo la mattina); 3401674566 - 3453697709 o all’indirizzo: birrificio4mori@gmail.com