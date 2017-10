Trekking sul Sentiero Miniere nel Blu

Durata percorso: 6/7 h circa; Dislivello in salita: + 460 metri; Lunghezza percorso: 9km circa, solo andata; Presenza di acqua/sorgenti: no; Presenza di rifugi/servizi: no; Livello di difficoltà: Medio impegno, rivolto ad escursionisti allenati;



Attrezzatura: scarponi da trekking

Consigli alimentari: Evitare di appesantire lo stomaco assumendo dei cibi che determinerebbero una lenta digestione e ridurrebbero l’efficienza fisica.



Da evitare l’assunzione di bevande alcoliche.

Indispensabile una buona scorta d’acqua (2 litri ameno) e/o integratori energetico-salini;



Norme di comportamento: Ogni componente del gruppo durante l’escursione starà sempre dietro il Direttore di Escursione e ne dovrà seguire scrupolosamente le indicazioni.



Incontro: Ore 8:30 nel Piazzale di Cala Domestica



Info e Prenotazioni: 0781 1865860 – 334 2105474 info@cooperativasantamargherita.com

Pranzo: al sacco non incluso Quota di partecipazione: € 15,00

Tesserati e Bambini da 10 fino ai 16 anni € 10,00

L’escursione sarà condotta da una guida regolarmente abilitata.