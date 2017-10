La guerra contro il popolo alla MEM di Cagliari

La guerra contro il popolo Israele, i palestinesi e la pacificazione globale Come può Israele sostenere mezzo secolo di occupazione sui palestinesi? Questa è la prima domanda del saggio, seguita da altre altrettanto urticanti. Negli anni sono state proposte numerose spiegazioni all’egemonia israeliana, tutte comunque riconducibili a quella che Halper definisce l’industria della pacificazione globale. I sistemi globali di controllo trovano infatti un supporto decisivo nella produzione e nell’impiego di nuove armi, sviluppate in laboratori all’avanguardia grazie a finanziamenti miliardari pubblici e privati.

La fusione di genetica, nanotecnologia e robotica ha creato nano guerrieri letali, autoreplicanti e dotati di un’avanzata intelligenza artificiale: è un settore leader della ricerca militare, ma l’opinione pubblica, attivisti e pacifisti compresi, ne conosce tutte le implicazioni?



Dalla quarta di copertina: “La guerra tra il popolo è una guerra contro il popolo e dobbiamo utilizzare questa consapevolezza per mobilitarci contro la pacificazione e il sistema mondo da essa supportato. Dopo tutto, chi vuole essere pacificato?” L’accurata analisi di Halper svela la natura profonda della politica israeliana in tema di sicurezza interna e come questa sia diventata un modello di riferimento per le altre nazioni egemoni.



