Anna Steri autrice del libro "Nevralgie affettive" ha recentemente vinto il prestigioso premio Alda Merini.



All'incontro, coordinato da Ottavio Nieddu parteciperanno anche l'editore e Matteo Fais.

L'evento, libero e gratuito, è stabilito per giorno di venerdì 6 ottobre 2017, dalle ore 18.00 alle 20.00, presso la Liberia "Ubik" di via Alghero in Cagliari.