"Storie di Sale" al Piccolo Teatro dei Cilegi di Capoterra

L’Associazione Culturale Anfiteatro Sud, diretta da Susanna Mameli, è lieta di presentare la prima nazionale dello spettacolo “Storie di Sale” realizzato, nell’ambito del progetto di residenza artistica “Sa pratza ‘e s’abba”, con la Compagnia “Le Brugole e Co” di Milano.



Il progetto è stato realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Spettacolo dal Vivo e con il Patrocinio gratuito del Comune di Capoterra e della Cooperativa Poggio dei Pini.





Nell’ambito del progetto “Sa pratza ‘e s’abba”, incentrato sulla trasformazione continua dei linguaggi artistici e sulla necessità dell'artista di sperimentare e confrontarsi, il gruppo “Le Brugole & Co” e Anfiteatro Sud hanno lavorato per due annualità (2016/2017) alla messa in scena originale dello spettacolo, sul tema della laguna di Capoterra riletta in chiave artistica, attraverso un lavoro sullo storytelling.



Il gruppo, oltre al progetto di messa in scena, ha collaborato al progetto di formazione del pubblico, partecipando a momenti di scambio con la cittadinanza, attraverso gli incontri di illustrazione del lavoro in residenza, e alla realizzazione del video documentario. Nel progetto la natura viene interpretata, vissuta e riletta in chiave artistica: attraverso un fitto programma, incentrato sulla realizzazione di un percorso teatrale, esperienziale e percettivo, che si traduca in percorso di scoperta e conoscenza della laguna, immaginata come una sorta di “piazza virtuale”, abbiamo promosso lo scambio tra artisti e territorio. Lo spettacolo “Storie di sale” verrà rappresentato il 3 e 4 ottobre 2017 al Piccolo Teatro dei Ciliegi di Capoterra secondo il seguente calendario: 03/10/2017 h. 20.30

04/10/2017 h. 20.30



Ingresso gratuito (necessaria prenotazione)



