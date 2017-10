"Miseria e Nobiltà" in scena a Sassari

Miseria e Nobiltà di Eduardo Scarpetta Coordinamento scenico di Alfredo Ruscitto su Regia di Giampiero Cubeddu



Miseria e nobiltà è una commedia napoletana scritta da Eduardo Scarpetta nel 1887. Felice Sciosciammocca, il protagonista della commedia, è un popolano napoletano, perennemente senza soldi, che vive con la compagna Luisella, il figlio Peppiniello, l’amico Pasquale (anch’egli poverissimo), Concetta (moglie di Pasquale) e Pupella (figlia di Pasquale e Concetta).



La trama ruota attorno all’amore tra il nobile Eugenio e la ballerina Gemma.

Amore ostacolato dalla famiglia di Eugenio per questioni di sangue. Invece il padre di Gemma, Don Gaetano, apprezzerebbe molto un matrimonio che nobiliterebbe la sua famiglia. Eugenio chiede quindi a Felice e alla sua famiglia di fingersi i propri parenti, in modo da ottenere la mano di Gemma. E da questo scambio di ruoli nasce tutta la commedia, rivisitata in vernacolo, con esilaranti gags e risate assicurate.