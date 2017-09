"A spasso nel Tempo" - Visita guidata teatralizzata nel cuore di Pula

Lungo il percorso studiato seguendo un preciso ordine temporale, potrete ascoltare le voci dei protagonisti delle varie epoche e godere di celebri brani della letteratura.

Racconteremo la storia di ogni monumento tappa del nostro cammino, e scortati dai personaggi storici in abiti d'epoca, percorreremo le strade nel cuore di Pula.





La partenza è fissata alle ore 17.00 presso l'Area archeologica di Nora. Qui avrà inizio il nostro percorso storico-letterario.

Seconda tappa della visita sarà la Chiesa di Sant'Efisio, dove incontreremo due illustri personaggi. Proseguiremo la camminata in direzione della Chiesa di San Raimondo, dove ci attende un dotto personaggio. In seguito ci avvieremo verso la Villa Santa Maria, splendida dimora di Pula.

Troveremo infine l'Ultimo personaggio nei pressi della Chiesa di San Giovanni Battista.





A questo punto, non date retta alla stanchezza, un lauto banchetto ci attende

Per i più curiosi e golosi ci dirigeremo verso Casa Frau per immergerci nel Romanum Convivium, il tipico banchetto dell'antica Aristocrazia Romana.





Informazioni.

La visita guidata teatralizzata è gratuita.

La degustazione del Romanum convivium, per chi volesse partecipare, ha un costo simbolico di 5 euro a persona.



L' Associazione culturale S'Arrocca Onlus ha presentato questo progetto in concomitanza con la manifestazione Pularchàios.





Pularchàios da 13 anni rappresenta un appuntamento imperdibile per gli amanti dell'archeologia, ed è organizzata dal Comune di Pula in collaborazione con la Soprintendenza di Cagliari, le Università di Cagliari, Padova, Genova e Milano, le cooperative La Memoria Storica e Semata, L' Istituto alberghiero Azuni di Pula e la Pro Loco Pula.





Tutte le info dettagliate sull'evento le potete trovare nel manifesto dell'evento.