Stòrias de Comunidadis - Incontri di Sardegna a Ussaramanna

"Stòrias de Comunidadis - Incontri di Sardegna, Ussaramanna 2017" è il progetto culturale nato per stimolare il confronto nelle comunità sarde e per portare a esprimere una maggiore consapevolezza del nostro essere Sardi a iniziare dalla nostra lingua, il simbolo più compiuto della nostra identità.



L'edizione di quest'anno sarà incentrata sul tema dell'andare e del rimanere, dello spopolamento e del radicamento. Tra i protagonisti ed ospiti troverete il giornalista Anthony Muroni, i Sindaci dei Comuni della Marmilla, l'indipendentista Giampiero "Zampa" Marras, l'esperto di lingua sarda Pietro "Perdu" Perra, la Dottoressa Carlotta Loi ed esempi dell'imprenditoria isolana.

Sarà anche un'occasione per degustare i piatti realizzati dai ragazzi dell'Istituto alberghiero di Villamar utilizzando i prodotti locali, messi a disposizione da attività produttive della Marmilla.



Chiuderanno la serata del sabato balli e musica. Gli alunni delle scuole primarie e medie saranno i protagonisti di Stòrias de comunidadis: presenteranno il Giornalino, giocheranno con la lingua sarda, metteranno a dimora le piantine per i nuovi nati e per i 90enni. Ricordiamo agli amici che desiderano partecipare a "Saboris de Marmidda", la degustazione di prodotti realizzata dai ragazzi della Scuola alberghiera di Villamar e dalla ProLoco Ussaramanna



E' gradita prenotazione al numero di telefono 3284912825