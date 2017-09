Trek al villagio nuragico di Tiscali e Sa Sedda e Sos Carros

Tiscali è il Villaggio Nuragico costruito dai nostri antenati nuragici nel Supramonte tra il territorio dei comuni di Oliena e Dorgali. Fu costruito lungo le pareti di una dolina, per questo invisibile fino a quando non si raggiunge l’interno della cavità.



E' composto da due agglomerati di capanne di diversa dimensione, databili in un lungo periodo fra XV e VIII secolo a.C. Le origini sono misteriose: la tecnica costruttiva, infatti, differisce da quella degli altri siti nuragici.

Probabile che il sito fosse frequentato in età prenuragica, certo che fu poi ripopolato fra II e I secolo a.C. e abitato a lungo, forse fino all’Alto Medioevo. Il Villaggio di Sa Sedda e Sos Carros, incastonato nella valle di Lanaittu (letteralmente”il punto di passaggio dei carri”) risale ad un periodo compreso tra il Bronzo Recente e la prima età del Ferro (secc. XII-IX a.C.).E’ particolarmente importante per la presenza di tracce dell’attività di fusione e lavorazione dei metalli in età nuragica. E' costituito da numerose capanne, a pianta circolare ed ovale, tra le quali una di particolare interesse per l’architettura singolare e la funzione rituale di tipo religioso.Dopo aver attraversato la Valle di Lanaittu ed esserci ritrovati ai piedi del Monte Corrasi, inizieremo il nostro percorso con la visita del Villaggio di Sa Seddda e Sos Carros. Dopo una breve visita alla Tomba del Gigante proseguiremo su una strada sterrata tra i boschi che ci condurrà in poco tempo ai piedi del Monte Tiscali. Di fronte a noi l’imponente Monte Corrasi e i bellissimi ginepri secolari che si ergono tra le rocce calcaree e caratterizzano questa escursione con paesaggi stupendi e luoghi pieni di energia. Pranzeremo all’ombra dei ginepri nei pressi del sito di Tiscali e dopo aver visitato il villaggio Nuragico percorreremo il sentiero che ci riporta verso la valle di Lanaittu.Indicazioni per i partecipanti e prenotazioni ai numeri:0783 1930040 o 392 2832997 Guida GAE E AIGAE: Luca SelisCaratteristiche del percorso e grado di difficoltà:Percorso ad anello di 9 Km di media difficoltà (disciplinare CAI: grado di difficoltà “E” - itinerario escursionistico privo di difficoltà tecniche) lungo un sentiero che ci porta da quota 150 m a 470 m sul Monte Tiscali. Il percorso potrà subire delle variazioni in funzione dei tempi e delle possibili necessità dei partecipanti.Chi può partecipare:Possono partecipare persone in buono stato di salute mediamente allenate di età compresa tra gli 10 e i 70 anni. I ragazzi dai 10 ai 18 anni è necessario siano abituati a fare escursioni, devono essere accompagnati da un genitore e sono sotto la sua responsabilità. Vi chiediamo di farci presenti particolari esigenze o problemi di salute dei partecipanti al momento della prenotazione affinché possiamo tenerne conto nell’organizzazione dell’escursione (vi garantiamo la massima privacy). Il numero di partecipanti è limitato.Assicurazione: Tutti i partecipanti sono coperti da assicurazione.Costo di parteipazione: 20 € a persona 10 € per i bambini dai 10 ai 14 anniVerrà corrisposto all’appello nel punto di ritrovo all’autogrill.La visita guidata del Villaggio Nuragico di Tiscali (5 €) e di Sa Sedda e Sos Carros (5 €) è un costo non incluso ed è a discrezione dei partecipanti la decisione di visitare uno o entrambi i siti archeologici.Pranzo: Il pranzo al sacco è a carico dei partecipanti.Consigli per i partecipanti:2 litri d’acqua a persona in piccole bottiglie di plastica.Abbigliamento a strati - Maglia traspirante; - Felpa in cotone con zip; - Giacca a vento; - Scarpe da trekkingLuogo e ora di incontro:Per chi arriva da Provincia di Sassari Cagliari e Oristano Ore 8:30 Autogrill Agip Abbasanta direzione Nuoro: di seguito link per raggiungerci con Google Maps https://www.google.it/maps/place/Eni/@40.1090903,8.7897792,17.83z/data=!4m8!1m2!2m1!1sautogrill+Agip+vicino+a+Abbasanta,+OR!3m4!1s0x12ddb84d257ba305:0xc9548423a7b4591!8m2!3d40.1094!4d8.7929?hl=it&authuser=0 Per chi arriva da Provincia di Nuoro e Olbia Il luogo d'incontro è Nuoro Ore 9:30 parcheggio del centro commerciale "Centro Città".Di seguito il link per raggiungerci con Google Maps https://www.google.it/maps/dir/40.3248255,9.3135487//@40.3247897,9.313393,282m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e0?hl=it&authuser=0 Vi Basterà cliccare sui link per raggiungerci usando Google MapsEventuali variazioni vi verranno comunicate tempestivamente.L’evento potrebbe essere annullato per condizioni meteo avverse o cause di forza maggiore, sarete ad ogni modo avvisati almeno 2 giorni prima della data dell’evento.