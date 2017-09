Il Teatro Alkestis presenta la nuova stagione 2017/18

Venerdì 29 settembre alle ore 19.00 al Teatro Alkestis (via Loru 31, Cagliari) sarà presentata al pubblico la Stagione 2017/2018.



Come di consueto il Teatro Laboratorio Alkestis, che vanta un’esperienza più che trentennale nel pano-rama culturale sardo, presenterà un cartellone ricco di appuntamenti e novità: nuove produzioni, percorsi formativi, rassegne cinematografiche e musicali.



Ingresso libero.

Per informazioni: 070 306392 (dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00) - info@teatroalkestis.it - www.teatroalkestis.it



Con il contributo di: Regione Autonoma de Sardigna / Regione Autonoma della Sardegna e Comune di Cagliari.