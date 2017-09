Autunno in Barbagia 2017: Lula

Programma di Autunno in Barbagia ad Lula:

Si narra che il santuario sia stato costruito nel 1600 da un bandito nuorese per una grazia ricevuta in seguito ad un’accusa di omicidio

Da oltre cinque secoli a Lula, nelle notti del primo maggio e del 4 ottobre, si celebra la, durante la quale tantissimi fedeli percorrono circa trenta chilometri a piedi, recandosi in pellegrinaggio dalla Chiesa della Solitudine di Nuoro fino ai piedi del Montalbo, in un santuario campestre consacrato al celebre Santo di Assisi.

Sabato, 30 settembre 2017 :

ore 9,30:

Apertura delle cortes e delle domos lungo le vie del paese

1° concorso di pittura estemporanea , durante la giornata (Festa di San Francesco)





dalle ore 10,00 alle ore 12,00:

Via Karl Max – Colores e Ammentos: Lula tra i colori del suo costume

Piazza Costituzione – Abas de Atonzu, sa Mola: rappresentazione con un’antica macina in pietra

Via Asproni – Su Pane Pintau, rappresentazione della preparazione del pane e cottura nel classico forno a legna lulese in un’antica abitazione





dalle ore 10,30 alle ore 12,30 – Via Marat – Spettacolo musicale: “Donne di miniera“, spettacoli e racconti teatrali a cura di Ilos Teatro (Festa di San Francesco)





dalle ore 10,00 alle ore 13,00 – Biblioteca Comunale di Piazza Repubblica:

Pazinas de Luvula, esposizione libri sul paese di Lula

Mostra fotografica permanente: “Flora e fauna del Monte Albo“, di Domenico Ruiu

Mostra delle opere del primo premio di poesia “Luvula di canto” e del concorso fotografico “Mazines de poesia“





dalle ore 16,00 alle ore 18,00:

Via Karl Max – Colores e Ammentos: Lula tra i colori del suo costume

Piazza Costituzione – Abas de Atonzu, sa Mola: rappresentazione con un’antica macina in pietra

Via Asproni – Su Pane Pintau, rappresentazione della preparazione del pane e cottura nel classico forno a legna lulese in un’antica abitazione





dalle ore 16,30 alle ore 18,00 – Via Marat – Spettacolo musicale: “Donne di miniera“, spettacoli e racconti teatrali a cura di Ilos Teatro (Festa di San Francesco)





ore 21,00 – Spettacolo musicale: “Kantidos” con Giuseppe Masia (Festa di San Francesco)





Domenica, 1 ottobre 2017 :

ore 9,30 – Apertura delle cortes e delle domos lungo le vie del paese





dalle ore 10,00 alle ore 12,00:

Via Karl Max – Colores e Ammentos: Lula tra i colori del suo costume

Piazza Costituzione – Abas de Atonzu, sa Mola: rappresentazione con un’antica macina in pietra

Via Asproni – Su Pane Pintau, rappresentazione della preparazione del pane e cottura nel classico forno a legna lulese in un’antica abitazione





dalle ore 10,30 alle ore 12,30 – Via Marat – Spettacolo musicale: “Donne di miniera“, spettacoli e racconti teatrali a cura di Ilos Teatro (Festa di San Francesco)





dalle ore 16,00 alle ore 18,00:

Via Karl Max – Colores e Ammentos: Lula tra i colori del suo costume

Piazza Costituzione – Abas de Atonzu, sa Mola: rappresentazione con un’antica macina in pietra

Via Asproni – Su Pane Pintau, rappresentazione della preparazione del pane e cottura nel classico forno a legna lulese in un’antica abitazione





dalle ore 16,00 alle ore 19,00 – Biblioteca Comunale di Piazza Repubblica:

Pazinas de Luvula, esposizione libri sul paese di Lula

Mostra fotografica permanente: “Flora e fauna del Monte Albo“, di Domenico Ruiu

Mostra delle opere del primo premio di poesia “Luvula di canto” e del concorso fotografico “Mazines de poesia“





dalle ore 16,30 alle ore 18,00 – Via Marat – Spettacolo musicale: “Donne di miniera“, spettacoli e racconti teatrali a cura di Ilos Teatro (Festa di San Francesco)





ore 21,00 – Piazza Caduti sul Lavoro – Musica e balli in piazza con il gruppo “A Ballare” (Festa di San Francesco)





Cosa fare a Lula per Cortes Apertas :

Mostre ed esposizioni artistiche e artigianali nelle varie cortes e domos, una libera esplorazione per cogliere il senso del luogo nel suo presente e attraverso le sue tradizioni storiche, un’immensa cultura materiale e immateriale.





Sa Domo Sos Massaios. Esposizione arredi e attrezzature del mondo contadino e pastorale – Via Cubeddu, angolo via C. Battisti





Sa Domo de cocchere de tzia Grassedda Loddo. Antica abitazione dedicata alla preparazione del pane carasatu, eposizione oggettistica varia realizzata con la tecnica shabby chic, con l’utilizzo di materiali poveri e di riciclo.

Laboratori creativi estemporanei anche con oggetti portati da casa – Via Asproni





Sa Posata de Frantzisca. Esposizione e vendita lavorazioni cestini sardi e tegole decorate – Piazzale Loreto





La Corte del Giocattolo. Esposizione di giocattoli e oggetti in legno artigianale – Piazzale Loreto





Sa Corte de MariaLuisa. Esposizione ricami ad uncinetto, pizzi, ricami e quadri – Via Su Cucureddu





Murales. Premio di poesia Luvula ti canto – Sede Avis, via Asproni, angolo via Falqui

Miniera de Sos Enattos





Minatore e Carradora de Gallansa. Sculture in terracotta dell’artista Diego Asproni – Via Falqui





Su Comune Vetzu. Mostra di pittura a olio e acrilico di filippo Boe – Via Falqui





Sa Corte Veranu. Presentazione attività del CEAS. Esposizione di decorazioni, gioielli e oggetti in legno, N. Calvo – CEAS Julia, piazza Costituzione





Sa Mola. Esposizione di una macina per il grano – Piazza Costituzione





Sa Domo de tzia Peppa. Dimostrazione della preparazione de sos vuvusones- Piazza Pertini





Sa Corte Pro Loco. Mostra fotografica: “La vita delle api e il miele”. Esposizione dell’arnia didattica e degustazione dei prodotti dell’alveare, con illustrazione delle tecniche di produzione del miele. Esposizione “Dalla cunetta al riccio” – Piazza S. Deledda





Sa Corte de Nennu Marino. Mostra di costumi teatrali e fotografia di Ilos teatro – Via Marat





Domo de tziu Tzigarru. Dimostrazione della lavorazione della pasta tipica de Su Pistizzone, esposizione dipinti su tela, stoffa e vetro, saponi naturali, olii esssenziali di piante officinali e grandi zucche alimentari – Via Milano





Sa Domo de Cuccureddu. Esposizione lavori artigianali – Via Deffenu

Laboratorio Farris. Esposizione e lavorazioni artigianali di lamiere, rame e alambicchi di Nicolosa Farris Moreddu – Via Arborea





Sa Domo de tzia Massauda. Esposizione libri in lingua sarda di Papiros Edizioni – Piazza Luxemburg





Sa Corte Aldeddu. Accessori ai ferri e uncinetto. Pittura su sassi. Dimostrazione di lavorazione de sas seatas – Corso A. Gramsci





Sa Corte de Metzedda. Esposizione di coltelli artigianali – Via Battisti

I tesori della terra, esposizione di minerali e gioielli affini a cura di Aldo e Lidia – Viale Marx





Sa Domo de tziu Zoseppe. Dimostrazione della lavorazione de sas origliettas – Piazza su Connottu





Sa Corte de tzia Marianzela Chessa. Esposizone di bigiotteria in stile sardo, coltelli e staffe artigianali – Corso Gramsci





Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta

Chiesa di Nostra Signora degli Angeli

Chiesa di Nostra Signora di Valverde





Dove mangiare e dormire a Lula:

Pizzeria Sa Rocca, via Lumumba angolo via G. M. Angioy, cell. 329.8538027

Pizzeria Griglieria Montalbo, corso A. Gramsci 108, tel. 345.8413373

Agriturismo Montalbo, Loc. Valverde tel. 0784.416755, cell. 346.3969983

Agriturismo Janna ‘e Ruche – Loc. Ogoli, Janna de Ruche, strada Lula, Sant’Anna km 21,700, cell. 347.7923393, cell. 333.8464983

Azienda Vitivinicola Serone, servizio di ricettività rurale, cell. 328.8083136, cell. 347.7359474

B&B Sa Corte Nova – via C. Marx, tel. 0784 .416393, cell. 339.5758541

B&B da Luisa – via C. Battisti cell. 329.2070917 / 334.3432216

B&B da Maria Grazia – via A. Gramsci, 51 – tel. 339.6820746





Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Comune di Lula – tel. 0784.41791 – email: protocollo@comune.lula.nu.it

Pro Loco Rosa ‘e Monte – tel. 0784.417027 – cell. 320.3894790 – mail: prolocolula@tiscali.it





Info point: piazza Loreto





Servizi utili:

Wi Fi free area – lungo la bretella per Lula sita tra SP3 e SP73

Guardia medica – corso A. Gramsci, 116 – tel. +39 0784 416611

Farmacia – via G. M. Angioy, 52 – – tel. +39 0784 416742

Bancomat – Postamat – via G. M. Angioy

Dove si trova e come arrivare a Lula: