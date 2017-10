Vibronics feat Madu Messenger live DUB session a Cagliari

Riparte come promesso la stagione DUB a #CAGLIARI all' Anyway Club, con due ospiti BIG che non hanno bisogno di presentazioni! Se vi siete divertiti con Iration Steppas, Aba Shanti-I, Don Fe, Radikal Guru, Alpha Steppa, non potete perdervi questo appuntamento incredibile!!! E' con orgoglio ed emozione che vi presentiamo from UK, per la primissima volta live all'Anyway Club, Vibronics feat Madu Messenger al MIC, pronti a demolire le mura di Babylon a suon di bassi e good vibes ♥



Il tutto ovviamente amplificato dal nostro amato sound system locale il Canapa Sound, insieme alle selezioni Reggae Roots-DUB-Digital Steppa di Jiro DUB (aka Federico Bachis), Heartical Soldjah & NOT A Selecta (aka Coni Nicola)



START H 23:00



INGRESSO 7 EURO ENTRO 00:00 DOPO 10 EURO