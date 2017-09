Tour al cimitero di Bonaria e Complesso Monumentale

Una passeggiata in uno dei luoghi più suggestivi della città. Il cimitero di Bonaria, non solo come luogo di sepoltura, ma anche come libro di storia e galleria d’arte a cielo aperto, nel quale è possibile ammirare le magistrali sculture di grandi artisti sardi e nazionali.



E ancora, il Santuario, innalzato in cima al colle scelto dagli aragonesi per minacciare da vicino la Cagliari pisana dove giunse miracolosamente, e vi è ancora conservato, il simulacro della Madonna di Bonaria.

Infine il suggestivo chiostro, custode di numerosi ex-voto accumulati in quasi sette secoli di pellegrinaggio al santuario.



Appuntamento: Domenica 1 ottobre ore 9.30 fronte Basilica - durata 180 minuti

Quota di partecipazione: € 5,00 adulti - € 2,50 bambini

E' necessaria la prenotazione. La visita sarà effettuata da guide regolarmente iscritte al Registro Regionale.

Info e prenotazioni: email: fa.perria@gmail.com

Tel: +39 333 3557875