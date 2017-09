Il Teatro delle Meraviglie a Quartu Sant'Elena

Ispirato a “I tre porcellini”, una delle fiabe più diffuse e amate nel mondo, lo spettacolo è una versione originale che mette in scena, in modo piacevole e divertente, alcuni problemi essenziali dell’infanzia, legati al lungo e faticoso percorso di crescita.



Il cammino per diventare grandi è difficile ed impegnativo e i nostri tre porcellini, Dodo, Lollo e Fiffi, teneri e poetici, a volte comici, altre sarcastici, affrontano e sconfiggono quel lupo cattivo che vorrebbe far di loro salsicce e zamponi.

Ma nella nuova storia ci sono anche un babbo maiale poco premuroso, una mamma maiala eccessivamente pressante e una papera tutto fare.



E il finale? Una sorpresa del tutto imprevedibile.



Regia di Valeria Pilia Con Manuela Sanna, Manuela Ragusa, Marta Proietti Orzella e Valeria Pilia. Per info e Prenotazioni:



TEATRO ACTORES ALIDOS 070/828331 - 070/8899027 - 377/7095932 teatroactoresalidos@gmail.com