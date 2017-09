Corsi per barman con la regia del Maestro Cucchi a Sassari

I corsi di formazione per Barman - primo e secondo livello - si terranno nel prossimo mese di novembre e saranno realizzati, per iniziativa della Confcommercio del Nord Sardegna, da Performa, l'Accademia specializzata, parte integrante dell'Organizzazione Datoriale, che si avvarrà di un team di esperti estremamente qualificati, operanti su tutto il territorio italiano.



La regia sarà affidata, anche in questa occasione, al Maestro Pierluigi Cucchi, professionista e docente di fama nazionale.

Ideatore e promotore di una formula didattica estremamente efficace e coinvolgente, il Maestro Cucchi ha sempre messo a disposizione dei numerosi allievi che hanno avuto l’opportunità di partecipare alle sue lezioni, intense ed approfondite, l'esperienza di una vita passata da protagonista in seno al mondo del bar, riscuotendo un vasto e diffuso apprezzamento tra quanti – addetti del settore o semplici appassionati – hanno deciso di investire nella loro formazione personale e professionale.Ciò ha consentito nel tempo, a molti allievi, giovani e meno giovani, di iniziare ad operare nel settore, sia da dipendenti che come titolari d'azienda, sfruttando le molteplici opportunità, a carattere continuativo o stagionale, offerte all'interno del del comparto ricettivo e dei pubblici esercizi in un territorio a vocazione turistica, dalle enormi potenzialità e prospettive, come il Nord Sardegna. L’obiettivo principale del corso è, infatti, quello di fornire, con estrema serietà ed attenzione, le conoscenze tecniche, di base ed avanzate, sul variegato universo del Bar e sull'Arte della miscelazione professionale.Saranno ammessi circa venti partecipanti, seri e motivati, interessati alla professione del barman per motivi di lavoro o per diletto personale, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle richieste di iscrizione.Gli interventi, a numero chiuso ed autofinanziati, si svolgeranno in maniera intensiva, per cinque ore al giorno, nell’arco di due settimane consecutive di lezioni teorico-pratiche, secondo un format ormai ampiamente collaudato. Il primo livello avrà una durata di 30 ore, sviluppate nell’arco di una settimana.I partecipanti avranno l’opportunità di focalizzare una pluralità di aspetti, teorico-pratici, mirati all’acquisizione delle competenze tecniche necessarie per distinguere ed utilizzare al meglio le varie tipologie dei prodotti, riconoscere distillati e liquori, imparare la corretta adattabilità e le dosi di miscelazione, leggere le ricette e proporre cocktail e long drink “su misura”, in base alle esigenze dei clienti.Il secondo livello, anch’esso di 30 ore, si svolgerà nella settimana immediatamente successiva e sarà, invece, tarato in modo tale da consentire agli allievi di preparare e realizzare ottimi drink, approfondire il metodo di miscelazione, rivisitare ed attualizzare le classiche famiglie di cocktail con un occhio di riguardo anche per le bevande dietetiche, sempre più richieste dai consumatori.Un programma vasto ed esauriente sulle tematiche più attuali legate al bere miscelato ed alla caffetteria con una serie di approfondimenti su un’altra voce non secondaria, come quella del variegato ed affascinante mondo della birra che interessa un numero sempre crescente di estimatori.Oltre ai classici cocktail internazionali ed ai nuovi drink di tendenza, le lezioni sulla mixability, previste nel corso di secondo livello, toccheranno anche le nuove tecniche di preparazione dei cocktail ed il tema della sferificazione.Sarà dedicato, inoltre, uno spazio specifico al tema del lavoro autonomo e dell’autoimprenditorialità. Sono previste agevolazioni, diverse opportunità di finanziamento e gratuità, in presenza di specifici requisiti, per le imprese del settore turistico e dei pubblici esercizi che decideranno di far partecipare ai corsi i propri collaboratori.Trattandosi di corsi a numero chiuso, gli interessati sono invitati a contattare, quanto prima, la segreteria organizzativa:Sassari, tel. 079.2599519 o 079.2599528;Olbia, 0789.23994;Tempio Pausania, tel. 079.630539e-mail info@performasardegna.itulteriori info e modulistica: www.performasardegna.it