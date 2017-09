Mostra Fotografica di Cristian Castelnuovo a Cagliari

Cristian Castelnuovo presenta la mostra fotografica 1997-2017 con allestimento a cura dallo storico dell'arte Efisio Carbone.



Nel progetto fotografico con il quale inaugura ufficialmente il nuovo Centro Fotografico Cagliari, si troveranno in mostra opere realizzate in 20 anni di attività come fotografo professionista nei vari settori in cui ha lavorato; arte, moda, politica, musica e cinema.

Nel corso della sua carriera, Castelnuovo ha sviluppato inoltre una ricerca artistica che lo ha visto protagonista di numerose mostre d'arte contemporanea e vincitore di diversi premi.

Cristian Castelnuovo ha svolto inoltre lavori assegnati dalle più importanti testate nazionali ed internazionali, realizzando oltre 50 storie di copertina e lavorando per periodici prestigiosi come il New York Times e il Sunday Telegraph. Un'attività eclettica che lo vede attivo nella ricerca artistica, ma anche nello sviluppo di prodotti commerciali; realizza infatti Visual per le emittenti Tv Sky e Mediaset e lavora per i grandi marchi della moda e del made in Italy.



Nel campo dell'arte e del cinema ha realizzato un gran numero di servizi fotografici, da annoverare i ritratti all'attore George Clooney al regista Spike Lee, alla cantante Amy Winehouse e agli artisti Marina Abramovic e Maurizio Cattelan.





Inaugurazione del “Centro Fotografico Cagliari” Vernissage il 29 Settembre 2017 alle 18.30 Aperto tutti i giorni su appuntamento



