A Sassari Corso Abilitante per Agenti e Rappresentanti di commercio

La nuova sessione dei corsi abilitanti per “Agenti e Rappresentanti di Commercio” è in fase di avanzata programmazione. L’attività didattica sarà avviata, ad Ottobre, presso le sedi formative di Performa Sardegna, l’Accademia del Terziario parte integrante del Sistema Confcommercio.



L’intervento formativo, autofinanziato e riconosciuto dall’Assessorato Regionale del Lavoro, è finalizzato ad ottenere l’abilitazione necessaria per regolarizzare la posizione professionale presso la Camera di Commercio ed esercitare liberamente l’attività.

Un’attività imprenditoriale con un ruolo fondamentale all’interno del tessuto economico

Per ulteriori informazioni e contatti:

Una professione moderna che, oltre al talento ed alle attitudini personali, richiede grandi capacità organizzative, predisposizione ed attenzione per i rapporti umani, solide competenze, spirito imprenditoriale, cultura del mercato e del cliente., che si è saputa evolvere nel tempo e che continua ad essere molto richiesta in campi e settori merceologici estremamente diversificati. Solo per citarne alcuni: elettronica e telefonia, horeca, food and beverage, prodotti per la casa e per la cura della persona, arredamento, artigianato, oggetti preziosi, edilizia, meccanica, prodotti veterinari ed altri articoli per animali, informazione medico-scientifica, farmaceutica e presidi medico-chirurgici, automotive, ricambi ed accessori, bricolage, agricoltura e giardinaggio, articoli sportivi, editoria, cancelleria, hobbistica, sicurezza, pubblicità, servizi vari alle imprese ed alle persone, ecc.L’utilizzo di tecniche di vendita efficaci e di strumenti di marketing raffinati consente oggi, infatti, a questa figura professionale, di offrire un supporto qualificato alle imprese appartenenti a tutti i comparti produttivi e dei servizi in un contesto di mercato nel quale occorre vincere la competizione globale acquisendo e fidelizzando continuamente nuove fasce di clientela. L’attività sarà curata da Performa, l’Agenzia Formativa specializzata del Sistema Confcommercio Imprese per l’Italia Nord Sardegna, accreditata presso la Regione, con l’ausilio di docenti estremamente qualificati. I corsi avranno una durata complessiva di n. 90 ore di lezioni teoriche e si terranno in orario serale per consentire la partecipazione attiva di tutti coloro che risultano impegnati con lo studio o con il lavoro ma anche dei tanti procacciatori d’affari, occupati stabilmente per conto di una o più ditte preponenti, che desiderano regolarizzare la loro posizione lavorativa.tel. 079.2599519-079.2599528 (Sassari) o 0789.23994 (Olbia) – e-mail info@performasardegna.it. Web: www.performasardegna.it