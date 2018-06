Corso di Iconografia Cristiana per principianti

Dal 26 al 30 giugno 2018, presso il Monastero Benedettino di San Pietro di Sorres – Borutta (SS) , si terrà il corso residenziale di iconografia cristiana.



Il teologo e maestro iconografo Michele Antonio Ziccheddu , guiderà i partecipanti in un percorso artistico, storico, teologico e spirituale di introduzione all’Iconografia cristiana. In un clima di silenzio e preghiera, si scriverà un icona, alternando le lezioni alla Liturgia, per vivere questa esperienza in vero spirito monastico.





Alla fine del corso il maestro iconografo terrà una breve meditazione attraverso la lectio di un icona , per aiutare gli allievi ad entrare più profondamente nella dimensione spirituale.

Sarà un esperienza molto suggestiva, un momento di riposo per il corpo e per lo spirito.



La partecipazione al corso è a numero chiuso. Massimo 10 persone Il corso è propedeutico ed è rivolto ai principianti La formazione artistica non è un requisito richiesto, ma è fondamentale il desiderio di voler vivere un esperienza di Fede Cristiana.











ORGANIZZAZIONE

Accademia Santu Jacu

Sito internet: https://www.eremosjoseph.com

Email: laboratorioeikon@ gmail .com

Telefoni: 3892416642

Tags