Fitwalking per la Vita 2017 a Porto Torres

L’Ente di Promozione Sportiva MSP Italia – Comitato di Sassari/Olbia, con la collaborazione tecnica della Scuola Sarda del Cammino, il patrocinio del Comune di Porto Torres, il contributo delle Associazioni umanitarie e degli sponsor, organizza: Fitwalking per la Vita 2017 Manifestazione di camminata ludico motoria/Fitwalking non competitiva, a carattere sportivo e socio/umanitario aperta a tutti, denominata “Fitwalking per la Vita”.



La manifestazione ha anche lo scopo di rendere partecipi un numero sempre crescente di Associazioni umanitarie e di volontariato, impegnate nel sociale e nell’assistenza a persone diversamente abili, coinvolgendo i loro iscritti e simpatizzanti.

A tal scopo l’organizzazione destinerà parte della quota di iscrizione di ciascun partecipante alle stesse associazioni che aderiranno all’iniziativa.





La Camminata non competitiva, su circuito di 5 Km, si svolgerà Domenica 15 Ottobre, con raduno a partire dalle 8.30 presso la Spiaggia di Balai.



La camminata è aperta a tutti: singoli, famiglie, Associazioni Sportive Umanitarie,Culturali e sportive, senza limiti di età. Responsabilità: L’ente di Promozione Sportiva Msp Italia - Comitato di Sassari/Olbia, i patrocinatori e gli sponsor declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere ai partecipanti, cose e persone, prima, durante e dopo la manifestazione.



Iscrizioni: A partire da lunedì 25 settembre, le iscrizioni possono effettuarsi recandosi presso: • Fraghì Sport – Corso Vittorio Emanuele, 12 – Porto Torres • Sportissimo – Zona Ind. Predda Niedda Nord, str. 18, N° 21 – Sassari • Sedi Associazioni umanitarie aderenti all’iniziativa*

*L’elenco completo della Associazioni e i loro contatti lo si potrà trovare, costantemente aggiornato, sull’evento Facebook Fitwalking per la Vita 2017, a partire da lunedì 18 settembre. Ci si potrà iscrivere anche il giorno stesso della manifestazione, un'ora prima della partenza, ma, in tal caso, non è garantito il pacco gara con la t-shirt e i gadget.



Quota di Iscrizione: Euro 7,00

La quota comprende: pettorale, pacco gara (T-shirt tecnica “Fitwalking per la vita”, braccialetto Mizuno ed eventuali gadget) garantito ai primi 1000 iscritti.

Ristori durante e dopo la camminata.

Estrazione di premi finale*

*Per partecipare all’estrazione dei premi finali messi in palio dagli sponsor, è importante che ciascun partecipante scriva il proprio Nome e Cognome nel retro del pettorale consegnato. Lo stesso dovrà essere riconsegnato al termine della camminata presso l’arrivo.



Percorso: 5 Km complessivi. Partenza presso località Spiaggia di Balai, strada Litoranea Platamona, via Libero Grassi, Viale Delle Vigne, via della Libertà, via Benedetto Croce, rientro con arrivo presso Spiaggia di Balai. Ristori: Acqua e frutta nei pressi della partenza. Ristoro con acqua e frutta a metà percorso.



Programma:

• Ore 8:00 - Ritrovo presso Spiaggia di Balai - zona chiosco bar, apertura gazebo per iscrizioni e consegna pettorali e pacchi gara;

• Ore 9:15 – Riscaldamento musicale guidato con istruttori di fitness; • Ore 9:30 – Partenza camminata;

• Ore 11:30 – Estrazione premi tra tutti i partecipanti;

• Ore 12:30 – Chiusura evento con musica e saluti Premiazioni: Premi a sorteggio + premi a sorpresa! Premiazione gruppo più numeroso: Verrà premiato con un Trofeo il gruppo con il maggior numero di camminatori giunti al traguardo, a patto che la stesso comunichi il numero dei partecipanti all’organizzazione.