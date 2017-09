Isola in Fermento a Sant'Antioco

Il Comune di Sant'Antioco, presso la zona verde dell'Arena Fenicia, vi aspetta Sabato 30 Settembre e Domenica 01 Ottobre per vivere tutti assieme... un'Isola in Fermento!



Saranno presenti 5 birrifici artigianali sardi (Rubiu, Mezzavia, 4Mori, Marduk, P3 Brewing) che, grazie ai loro mastri birrai, vi guideranno in un percorso del gusto che spazierá dal cibo alla birra con abbinamenti insoliti e ricette tradizionali sarde in abbinamento. Non solo birra peró.



Sabato 30 Settembre, all'apertura degli stand seguirá il concerto gratuito di Piero Marras, occasione imperdibile per gli amanti della buona musica.





Domenica 01 Ottobre, si inizia di buon mattino con una serie di escursioni e sará anche attivo, per tutta la giornata, un trenino turistico che contribuirá anch'esso a farci scoprire una Sant'Antioco inedita e bellissima.



All'Arena Fenicia, invece, avranno luogo i laboratori del gusto che saranno curati dalla condotta Slow Food di Cagliari, rivolti sia agli adulti che ai bambini. Il birrificio Rubiu, per l'occasione, aprirá al pubblico il proprio impianto con una visita guidata che spiegherá i processi di produzione della birra artigianale. A seguire poi tanti eventi

- piccola produzione di birra in diretta

- spettacoli di intrattenimento per grandi e piccini

- un'interessante show-cooking dello chef Claudio Ara

- un'area di incontro con i mastri birrai - la presentazione di un fantastico itinerario mototuristico a carattere regionale che interessa i luoghi della birra in Sardegna

- il concerto finale dei Molly's Chamber che, con il loro sound irlandese, ci faranno ballare e divertire!