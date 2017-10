Bianca, la bambina dei sogni - Mostra D'arte a Selegas

All'interno della splendida cornice della casa D'Artista del 700, Bianca ci accompagnerà attraverso un percorso itinerante di'immagini e parole.



Programma

7 Ottobre h 17,00 Apertura della Mostra

h 19,00 Aperitivo offerto da Bianca

h 20,30 Cena a buffet + concerto musicale 15€



Domenica 8 Ottobre h 10,00 Apertura della Mostra

h 11,30 Aperitivo offerto da Bianca

h 13,00 Chiusura della Mostra.



Il concerto Musicale sarà Ondas Chuva : voce Roberto Bernardini : chitarra classica e oud (liuto arabo) Ondas, come le onde del mare che lambiscono i diversi paesi e le loro peculiarità musicali.



Un viaggio tra sonorità mediterranee, arabe e sefardite, dalla musica sarda, con composizioni originali e non, al Fado portoghese, fino ad approdare, attraversato l’oceano, in Argentina e in Brasile.

