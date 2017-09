Visitando i Giganti dall’area archeologica di Mont’e Prama e il Museo di Cabras

Visitare il sito di Mont’e Prama, nella Penisola del Sinis , è un evento che aspettavamo da tempo.

Grazie all’apertura straordinaria avremo l’occasione di entrare nell’area archeologica dove sono state ritrovate le famose statue dei “Giganti” , e dove recentemente gli archeologi hanno ripreso a scavare.



Nell’area, frequentata già dall’X secolo a.C.

dalle popolazioni nuragiche della zona, sono state riportate alla luce circa 100 tombe. Qui vennero rinvenute a partire dagli anni ’70 in poi le sculture in pietra calcarea, i modellini di nuraghe e betili di vario genere. Insieme potremo visitare l’area ancora oggetto di scavo e vedere da vicino le strutture, normalmente non accessibili, aggiornandoci sulle ultime scoperte fatte dagli archeologi.



Ci recheremo poi al Museo Civico Giovanni Marongiu di Cabras per ammirare direttamente i “Giganti di pietra” e i principali manufatti ritrovati negli scavi , ma anche per ricostruire la storia abitativa del territorio del Sinis. Dai ritrovamenti di Cuccuru is Arrius (Neolitico) al relitto di età romana dell’isola di Mal di Ventre, passando per l’età nuragica con Sa Osa e il centro urbano di Tharros.



Obiettivi

1) Visitare la necropoli nuragica di Mont’e Prama e conoscere le sue peculiarità.

2) Collocare la necropoli nel territorio e nella storia della Penisola del Sinis.

3) Osservare da vicino le statue dei “Giganti”, i betili e i modelli di nuraghe ospitati al Museo di Cabras.

4) Conoscere diversi aspetti della vita quotidiana delle popolazioni che vi hanno abitato.



Luogo e orario di incontro

La visita si svolgerà dalle 16:00 alle 19:00.

Il luogo di incontro è il sito archeologico di Mont’e Prama (Coordinate: 39° 57′ 48.456″ N 8° 27′ 10.2996″ E).



La visita a Mont’e Prama durerà 1 ora circa, poi ci sposteremo a Cabras per la visita al Museo.



Itinerario

A) Necropoli nuragica di Mont’e Prama

B) Museo Civico “Giovanni Marongiu” Cabras



Prenotazione

Per partecipare all’evento è necessario compilare il modulo di prenotazione sul sito www.marecalmo.org, oppure inviare una mail all’indirizzo info@marecalmo.org, o ancora via sms al numero (0039) 3407104957 indicando il numero di partecipanti, i dati anagrafici (carta d’identità e codice fiscale) di ognuno e un recapito telefonico. I posti sono limitati!



Indicazioni pratiche

È consigliato munirsi di abbigliamento adatto per brevi escursioni (tuta o jeans, scarpe per camminata, ecc.).