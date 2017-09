Escursione al tramonto sulla Sella del Diavolo

L'appuntamento è in piazzale Calamosca alle 17.00 da dove si partirà alle 17.10 e seguendo i sentieri lungo il promontorio risaliremo fin sulla sommità della Sella del Diavolo, da dove potremmo ammirare, nei vari punti panoramici, lo scenario del Golfo degli Angeli i lluminato dalla luna sorta sopra il litorale.



Abbigliamento e attrezzatura necessaria per l'escursione:

Abbigliamento comodo e pratico meglio se con numerose tasche. Torcia elettrica per il rientro al buio.

Scarpe da trekking o scarpe da ginnastica robuste, cerata antivento. Si consiglia di portare con se una piccola scorta d'acqua (almeno 1 litro a persona) e generi di conforto secondo necessità.

I bambini sotto i 13 anni dovranno essere accompagnati da almeno 1 genitore o accompagnatore adulto a bambino e dovranno restare sotto costante controllo del genitore/accompagnatore.

Le guide si riservano di non accettare, a loro insindacabile giudizio, gruppi di minori non accompagnati da un numero sufficiente di adulti.



Escursione a numero chiuso, massimo 25 partecipanti è obbligatoria la prenotazione almeno entro il giorno precedente l'escursione.

Non si garantisce risposta a richieste di contatto o prenotazioni il giorno stesso dell'escursione.



Costi, a persona: € 8 a persona per escursionisti adulti o adolescenti € 3 a persona per bambini sotto i 13 anni Il pagamento può essere anticipato a mezzo bonifico o in contanti il giorno dell'escursione.



Per maggiori informazioni e prenotazioni:

email: info.naturafototrekking@gmail.com attraverso il sito www.naturafototrekking.com messaggio Whatsapp - 3464996107