Corso per Sommelier ASPI a Olbia

Diventa sommelier professionista con il corso Aspi.



Programma (tutte le lezioni dalle 20 alle 22,30)

09-10-2017 | Lezione n° 1 Tecnica della degustazione - Presentazione del corso e sue finalità - L’analisi sensoriale e le condizioni per degustare - Il metodo di degustazione e relativa terminologia - L’esame visivo - Prova pratica e degustazione



10-10-2017 | Lezione n° 2 Tecnica della degustazione - Esame olfattivo: le famiglie dei profumi - Prova pratica e degustazione



16-10-2017 | Lezione n° 3 Tecnica della degustazione - L’esame gustativo - Il riconoscimento alla cieca - Analisi sensoriale - Prova pratica e degustazione



23-10-2017 | Lezione n° 4 Tecnica di servizio - La figura del Mastro Coppiere e del Sommelier: cenni storici e nascita del sommelier - Tecnica di servizio: mise-en-place; bicchieri; presentazione ed apertura della bottiglia; servizio e mescita; decantazione - Norme di Galateo - Prova pratica e degustazione



30-10-2017 | Lezione n° 5 Viticoltura - Dalla campagna alla cantina.

La vite: storia, diffusione, principali vitigni, allevamento, terroir. - Prova pratica e degustazione.



06-11-2017 | Lezione n° 6 Enologia - Dall’uva al vino: vendemmia, vinificazione, evoluzione - Prova pratica e degustazione



13-11-2017 | Lezione n° 7 Legislazione vitivinicola - La normativa italiana, piramide della qualità - La normativa europea - Vitigni autoctoni; come si legge un’etichetta - Prova pratica e degustazione



20-11-2017 | Lezione n°8 Vini Speciali (Spumanti-vini dolci…) - Produzione, classificazione e principali tipologie - Prova pratica e degustazione



27-11-2017 | Lezione n°9 Birra - Produzione, classificazione e principali tipologie di birra - Prova pratica e degustazione



04-12-2017 | Lezione n°10 Distillati e liquori - I principali distillati: di vinacce, di vino, di frutta- alcolati, liquori ed amari - Produzione - Prova pratica e degustazione



11-12-2017 | Lezione n° 11 Acqua e bevande nervine - Acque minerali, tè, caffè - Produzione - Prova pratica e degustazione



18-12-2017 | Lezione n° 12 Eno-gastronomia - Cenni sull’evoluzione del gusto - Analisi organolettica del cibo - Principi fondamentali dell’abbinamento cibo-bevande - Prova pratica e degustazione Test di Verifica Verifica scritta ed orale



Materiale didattico in dotazione

- Manuale del Sommelier - Quaderno didattico - Schede per l’analisi sensoriale - Valigetta con bicchieri di varie fogge - Cavatappi professionale



Quote di iscrizione

Il costo del corso è pari a € 540,00 inclusa la quota di iscrizione obbligatoria ASPI di € 40,00, valida per l’anno 2017/2018 che permette di ricevere la tessera associativa, la newsletter ASPI e A.S.I. online e dà la possibilità di partecipare a tutte le attività dell’Associazione territoriale e nazionale.



Info e iscrizioni

Giuliana Dalla Longa 340 6382376 (anche whatsapp)

Mail: olbia@aspi.it