L'Arte Contemporanea in Sardegna ad Iglesias

Settimo appuntamento con le lezioni in piazza curate dalla Scuola Civica d'Arte Contemporanea di Iglesias: Sabato 7 Ottobre alle ore 18,30, nella suggestiva cornice della chiesa di San Francesco, Micaela Deiana ci parlerà delle opere e dei protagonisti dell'arte contemporanea in Sardegna, delle sue peculiarità e prospettive.



Micaela Deiana è storico dell’arte, curatore e critico d’arte indipendente. Laureata in Storia dell'arte è Dottore di Ricerca in Scienze per i Sistemi Culturali (specializzazione in Storia dell’Arte Contemporanea), Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali, Università di Sassari.



Corrispondente per Il Giornale dell’Arte e Flash Art, è membro ICOM Italia e Comitato Giovani per la CNI UNESCO.



Gli incontri sono gratuiti, liberi e rivolti a tutti.





