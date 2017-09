Riparte a Ottobre il corso di canto corale, promosso dall' associazione culturale Mariposa di Castiadas. Il corso è aperto a tutti, anche a persone senza nessuna conoscenza musicale.



Se vi piace cantare e condividere la vostra passione con gli altri, contattateci.



Le lezioni in orario pomeridiano/preserale, si svolgeranno presso la sede dell'associazione, in via Olia Speciosa a Castiadas, con frequenza settimanale.