I LOVE Marina Piccola

Il via venerdi 29 Settembre alle ore 18.00 con numerosi espositori dell’artigianato artistico di tutta la Sardegna, postazioni con gazebo food (frittura del golfo, hamburger di pecora, arrosto del pastore di Mamoida, panzerotti, crepes) beverage (birre artigianali, cocktail bar ) ma soprattutto Musica !!





Holi Color by Iknos Party Dj Morpheus e Aldo Dessi, grande attrazione di giochi colorati!



Live Echo 80 precede la consolle capitanata dalla voce di Matteo Bruni, Dj’s Angioni e Leoni con tutte le migliori Hit…



Sabato 30 Settembre tutto aperto già dalle 10 del mattino e la sera Dj: Sandro Murru, Beppe Murru, Giacomo Busonera, Andrea Loche si alterneranno per farvi vivere una Marina Piccola come non mai



Domenica 01 Ottobre dalle 10 fino a tarda sera, animazione, artisti di strada e balli di gruppo.



Con il Patrocinio del Comune di Cagliari :

Assessorato Attività Produttive, Turismo e Politiche delle Pari Opportunità.