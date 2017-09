Bibliopride - Giornate delle biblioteche a Cagliari

Dal 27 al 30 settembre 2017 - "Bibliopride - Giornata delle biblioteche” alla MEM Quattro giorni di incontri, laboratori, mostre, spettacoli e consigli di lettura sul tema "Accoglienza e accessibilità



Anche Cagliari partecipa al BiblioPride, evento promosso nazionalmente dall’ @AIB - Associazione Italiana Biblioteche, con quattro giorni di incontri, laboratori, mostre, spettacoli e consigli di lettura alla Mem – Mediateca del Mediterraneo: il programma è organizzato dall’associazione culturale Chourmo all’interno della XV edizione del Marina Cafè Noir e dalla MEM insieme alle società che si occupano dei servizi bibliotecari, archivistici e didattici cittadini: LA MEMORIA STORICA SOC.

COOP., @Agorà Sardegna, Culture Sardinia Karalimedia Società Cooperativa, Consorzio Camù, Orientare e @Databank.



L'evento si svolgerà negli spazi di via Mameli 164 da mercoledì 27 sino a sabato 30 settembre e coinvolgerà studenti, scrittori, artisti, lettori, ex detenuti, migranti e tantissime persone che nelle ultime settimane sono state coinvolte in diverse attività attorno a libri e letture.



Partendo dai temi centrali 'Accoglienza e accessibilità' si è cercato di costruire un programma che privilegiasse la partecipazione attiva degli utenti della Biblioteca, che li rendesse protagonisti, favorendo lo scambio e l’inclusione anche di quanti normalmente non frequentano la struttura.



Dare un nuovo slancio e una direzione al ricco patrimonio di iniziative nate e sviluppate alla MEM, chiamare nuovi soggetti a raccontare il proprio rapporto con la cultura, la città e i desideri di trasformazione e conoscenza, queste le motivazioni che hanno spinto l'associazione Chourmo/ Marina Cafè Noir - Festival di letterature applicate e la MEM a impegnarsi nella preparazione e nella realizzazione di questo evento anche in collaborazione con altre realtà culturali cittadine: il Festival Internazionale del fumetto NUES, il cada die teatro Teatro l’Associazione InCoro e la Festa della Letteratura di Guspini Bimbi a Bordo, il Circo ManoaMano/Festival SA RUGA, l’Associazione Tusitala e le Compagnie del Cocomero.



Programma



Mattina: da mercoledì a sabato incontri con gli studenti delle scuole elementari cittadine; sabato con gli studenti dei licei artistico 'Foiso Fois' e scientifico 'Alberti'.

Alle 11,30 sulla corte spettacoli di giocoleria, narrazione e burattini. Pomeriggio: laboratori per giovani e per insegnanti e genitori; venerdì saggio dei giovani studenti dell’indirizzo musicale degli studenti della scuola 'La Marmora' di Monserrato seguita dall’inaugurazione dello spazio settimanale “L’ora del racconto” affidata a Giancarlo Biffi.



Sera:

dalle 18 sino alla chiusura, appuntamento con i ragazzi dei laboratori di scrittura (mercoledì 27), con ex detenuti per una biblioteca vivente (giovedì 28), le cartografie e i racconti di giovani migranti (venerdì 29), i consigli di lettura di scrittori, giornalisti e operatori culturali (sabato 30). E ancora mostre, guide di lettura, video, installazioni, un’esposizione di biciclette vintage con storie su due ruote accompagneranno il ricco cartellone di iniziative. **ANTEPRIMA** Il programma del Bibliopride a Cagliari sarà presentato sabato 23 settembre al Caffè Savoia (piazza Savoia, Cagliari). Come in tutte le iniziative del Chourmo e di Marina CafèNoir, cultura e socialità si sposano in un clima di festa: l’appuntamento è dalle 20 per la presentazione dall’esplicito titolo 'Bibliofood Wine & Roses' con lo storico gruppo dei Cucinieri della Filibusta che per anni ha accompagnato nel quartiere Marina molti eventi culturali.



LA LOCANDINA DELL'EVENTO È DISEGNATA DA ANGELO MONNE.



Informazioni: Associazione culturale Chourmo info@marinacafenoir.it; www.marinacafenoir.it

Ufficio stampa: Francesca Mulas 3208891102; Nicola Muscas 3475684450 ufficiostampa@marinacafenoir.it



