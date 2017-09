Over the view - 36° Spaziomusica Festival 2017 a Cagliari

Quest’anno sperimentiamo l’interazione tra musica e corpo, nella sua dimensione sonica, attraverso le nuove tecnologie, per dare spazio a tutti i sensi umani, oltre la vista!



Il programma completo:

Martedì 3

ore 21.00 Rosa dei venti brass ensemble

ore 21.45 Eleonora Claps

ore 22.30 Floy Krouchi Electronic sound and visual performance



Mercoledì 4

ore 21.00 T suono… Performance interattiva sonoro-musicale con Francesca Romana Motzo, Sandra Ruggeri e Alessandra Seggi

ore 21.45 EletTrip… e con Giuliano Cau, Stefano Cocco e Andrea Deidda



Giovedì 5

ore 21.00 Modular Duo con Francesco Ciminiello e Roberto Migoni

ore 21.45 Nicola Baroni – Paolo Pastorino



Venerdì 6

ore 21.00 Rotational Chaos Performance audiovisuale con Roberto Musanti

ore 21.45 XOVER Beyond the Reflections Electronic sound and visual performance con Danilo Casti e Travis McCoy Fuller



Sabato7

ore 21.00 Ensemble Rosa dei venti

ore 21.45 Gino Robair Ingresso gratuito.





Testo e immagine rilevati dal web