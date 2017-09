Escursione sulle dune di Piscinas

Partendo dalla sito minerario di Naracauli in macchina ci avviciniamo ad una zona isolata e di grande bellezza naturalistica, la spiaggia di Piscinas che si trova lungo l'arenile della Costa Verde , circondata per qualche chilometro da dune altissime (tra le più alte d'Europa, circa 100 mt), ancora vive e modellate dal maestrale, il cui colore giallo ocra è interrotto, a tratti, dal giglio di mare e, verso l'interno, da ginepri secolari e vecchi olivastri che diventano dei piccoli boschetti.





Lasciate le auto in un punto sosta, seguiamo il sentiero che costeggia il rio Naracauli per qualche km per poi inoltrarci nel complesso dunale verso Nord sino ad arrivare in spiaggia nei pressi del rio Piscinas. Sarà l’occasione se il tempo lo permetterà di un bagno ristoratore prima di consumare il pranzo ed affrontare la strada del rientro percorrendo la spiaggia verso sud sino a superare l’hotel per poi reinserirci nelle immense distese di sabbia finissima che formano il sistema dunale che rientra verso l’interno e con nello sfondo la maestosità di Arcuentu.



Suggerimenti

Abbigliamento comodo e confortevole, capelino, pantaloni lunghi, giacca a vento e scarpe da trekking. Adeguata riserva d'acqua. I partecipanti devono comunque avere un allenamento adeguato all'impegno dell'escursione ed essere in buono stato di salute generale.



Programma

ore 08.30: Raduno a Naracauli dopo Ingurtosu;

ore 09.00: Avvio escursione.

ore 13.00: Pranzo al sacco sulle dune.

ore 18.00: Fine escursione. Il percorso è lungo circa 8 km e per le sue caratteristiche ha un grado di difficoltà basso. Altitudine massima 95 mt.



La quota di adesione è di € 10,00 e comprende il servizio di accompagnamento con Guide iscritte all'albo ed assicurazione