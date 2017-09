In esposizione a Cagliari "I Quaderni dal carcere" di Gramsci

L'inaugurazione è prevista per le ore 18 del 21 settembre 2017,



Farà seguito alle 20 una rappresentazione teatrale.

L'esposizione sarà aperta al pubblico, a partire da venerdì 22 settembre, dalle ore 9.00 alle 13.00 fino a tutto il mese di ottobre del c.a..



A partire dall'11 ottobre, si svolgeranno In occasione della mostra si terrà, a partire dall'11 ottobre, in collaborazione tra Fondazione Sardegna e l'Università di Cagliari, una serie di lezioni intitolate "Gramsci.

Le idee e l'eredità".



News e immagine rilevati dal web