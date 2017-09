Un Workshop esperienziale aperto a tutti coloro che vogliono ottimizzare il proprio tempo e ridurre gli stati di stress mentali, nel calore di un ambiente familiare e professionale, immersi in un mare di tranquillità per dedicare il tempo al tuo benessere.



Condivisione, esperienza diretta, Consapevolezza e Meditazione consapevole per raggiungere la felicità, la serenità ed ottenere strumenti utili da usare quotidianamente in famiglia e al lavoro. La parola d'ordine è evoluzione.