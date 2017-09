Ad Alghero La Vida Rústiga, Esposizione ed Eventi

Partendo dal lavoro nei campi, guidandovi in un itinerario che dalla campagna, con l’osservazione degli strumenti da lavoro, vi accompagni sin dentro le case, senza dimenticare il lavoro femminile della cucina, conoscerete la vita dei nostri avi.



Il nome dell'esposizione, La Vida rústiga, è un omaggio all’opera del linguista tedesco Max Leopold Wagner, che nel 1905 venne in Sardegna per studiare la lingua sarda e catalana e che produsse importanti pubblicazioni tra cui l’opera del 1921 Das laendliche Leben Sardiniens im Spiegel der Sprache (La vita rustica della Sardegna riflessa nella lingua).

E le lingue del territorio vi accompagneranno nella visita per vivere ancora più approfonditamente la nostra terra.



PROGRAMMA

Apertura mostra dal 24 settembre al 29 ottobre 2017

Sala Esposizioni Lo Quarter

martedì – mercoledì 17:00 – 20:00 / giovedì – domenica 10:00 – 12:30 17:00 – 20:00 lunedì: chiusura settimanale.

Ingresso libero



Tutte le conferenze saranno alla sala de Lo Quarter al secondo piano.



Domenica 24 Settembre ore 17.00

Conferenza di presentazione. Inaugurazione dell'esposizione La Vida rústiga



Sabato 14 Ottobre ore 18:30

A l'Alguer lo pa és història - Prof. Tonino Budruni



Martedì 17 Ottobre ore 17:30

Recupero e valorizzazione dei prodotti tipici; grani coltivati in Sardegna e relative semole e farine* - Prof. Farris



Mercoledì 18 Ottobre ore 17:30 Significato della fermentazione panaria; preparazione e gestione del lievito madre* - Prof. Farris



Sabato 21 Ottobre ore 18:30 Architetture tradizionali nel paesaggio agrario algherese - Arch. Giovanni Oliva



Domenica 22 Ottobre Lezione pratica Corso Panificazione (30 partecipanti)* - Prof. Farris – Presso il Panificio Madrigosas a Olmedo



Martedì 24 Ottobre ore 17:30 Confronto tra le fermentazioni con il lievito madre e il lievito di birra; aspetti sensoriali, nutrizionali e salutistici del pane ottenuto con il lievito madre* - Prof. Farris



Mercoledì 25 Ottobre ore 17:30 Aspetti tecnologici cenni di analisi sensoriale * - Prof. Farris



Venerdì 27 Ottobre ore 18:30 La fauna dels vertebrats de les zones agrícoles del territori de l'Alguer – Dott. Toni Torre



Sabato 28 Ottobre ore 18:30 "Passejant en versos per camins i camineres" Letture ed interpretazioni poetiche di Pere Lluís Alvau, rapsode



Domenica 29 Ottobre ore 18:30 Música tradicional algueresa - Angel Maresca, Lo Barber * Corso sulla Panificazione

La partecipazione al corso è gratuita, mentre la lezione pratica di domenica 22 ottobre è a pagamento. È obbligatoria l'iscrizione per mail a cealguer@gmail.com, indicando il proprio numero di telefono.