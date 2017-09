Valentina Loche presenta “Millimetroemezzo e Altri Centimetri” a Bultei

Partendo dalla lettura di alcuni testi del blog L’appuntamento con lo spettacolo teatrale “Millimetroemezzo e Altri Centimetri. Di quando all’improvviso ho dovuto pensare alla cena” è sabato 7 ottobre 2017 alle ore 19 a Bultei presso il Centro Culturale, organizzato dall’Amministrazione Comunale di Bultei.Partendo dalla lettura di alcuni testi del blog www.millimetroemezzo.blogspot.com , l’attrice e blogger Valentina Loche ripercorre il cammino che porta alla nascita di un figlio attraverso racconti di gravidanza emozionale.



Dall’apparizione di una piccola lineetta alla meravigliosa avventura della danza della natura, fino a diventare genitori oggi, in una società dove educare è sempre più difficile e dove l'educazione alle emozioni è sempre più importante. E tra racconti, ironia, risate e momenti più intensi l’interprete coinvolge il pubblico, lo trascina nell’avventura dell’attesa di un figlio e nella sua educazione dando dei piccoli spunti per una genitorialità accogliente.



«E’ una performance per un pubblico dai zero ai cento, in cui affronto in modo semplice e divertente diversi temi sociali tra cui l’educazione al rispetto e alla parità, la libertà, le differenze di genere, la violenza sulle donne. E’ una performance che provoca risate e riflessioni e suscita emozioni.» "L’educazione è l’arma più potente che si possa usare per cambiare il mondo." (Nelson Mandela)