Giornate Europee del Patrimonio a Villanovaforru

Il Parco e Museo "Genna Maria" e la cooperativa "Turismo in Marmilla" organizzano per sabato 23 e domenica 24 settembre, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio promosse dal MIBACT l’evento “Cultura e natura in Marmilla: interazione uomo e ambiente dal neolitico al medioevo in una regione storica del sud Sardegna”.



Per l’occasione si potrà visitare il Parco Archeologico e il Museo di Genna Maria con ingresso ridotto e domenica 24, alle ore 10,00 è prevista la guida del Direttore Giacomo Paglietti secondo un percorso cronologico che evidenzia l’interazione uomo-territorio.





Focus delle GEP 2017 sarà quello di evidenziare l’evoluzione dell’occupazione del territorio nelle varie epoche storiche e di promuovere il ruolo del Museo “Genna Maria” nella promozione e valorizzazione dei siti presenti nei comuni limitrofi e di riportare all’attenzione pubblica il Museo Civico “Genna Maria” di Villanovaforru quale museo comprensoriale della regione storica della Marmilla. La presenza in esso di reperti appartenenti a varie epoche (dal neolitico all’età medioevale) e provenienti da varie località di questa regione, offre numerosi spunti di riflessione sulle dinamiche occupazionali dell’uomo nel corso della storia.