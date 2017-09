Corso antiaggressione femminile a Sassari

Il corso di difesa personale si svolgerà a Sassari in Via Enzo, 10



Chi può accedere

donne dai 13 anni in su



Nozioni richieste

nessuna



Costo di iscrizione

10 euro necessari per iscriversi all'associazione, all'ente di promozione e per l'assicurazione personale,

il resto è totalmente gratuito.



Orario 18:00 - 19:00



Per iscriversi basterà compilare il format che troverai sul sito e verrai contattata al più presto



Per maggiori info contattaci telefonicamente