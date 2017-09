Ermal Meta ad Alghero con il suo Vietato Morire Tour

Ermal Meta – autore, produttore, polistrumentista e cantante – prima di raggiungere il successo come solista ha militato prima nel gruppo Ameba4 come chitarrista. Con loro partecipa al suo primo Festival di Sanremo nel 2006 col brano "Rido... forse mi sbaglio".



Chiusa questa parentesi fonda il gruppo La Fame di Camilla del quale è voce e autore di tutte le canzoni. La band pubblica tre album: La Fame di Camilla (2009) Buio e luce (2010) e L'attesa (2012).

Partecipano al Festival di Sanremo nell'edizione del 2010 col brano "Buio e Luce".



Archiviata l'esperienza di gruppo Ermal Meta inizia un'intensa attività di autore, che lo porta a collaborare con: Emma, Francesco Renga, Patty Pravo, Chiara, Marco Mengoni, Francesca Michielin, Francesco Sarcina, Giusy Ferreri, Lorenzo Fragola. Scrive inoltre due brani che entreranno nella colonna sonora del telefilm "Braccialetti rossi": "Tutto si muove" e "Volevo perdonarti, almeno". Nel 2016 partecipa al primo Festival di Sanremo come solista tra le Nuove Proposte col singolo "Odio le favole" inserito nell'album Umano.



L'anno dopo ritorna al festival nella sezione Big con Vietato Morire che da il titolo all'album e al tour. In quest'occasione si aggiudica il terzo posto sul podio e riceve il prestigioso Premio della Critica Mia Martini. Vince anche il premio per la miglior cover nella serata del giovedì interpretando la canzone Amara terra mia di Domenico Modugno. Nel mese di marzo Meta è stato scelto come giudice della sedicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Maggiori informazioni: https://goo.gl/B8zKo6