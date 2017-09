Le Acli di Cagliari, in collaborazione con l’Associazione F4CR Network, organizzano il corso #Zerodiciotto - Un viaggio tra i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” finalizzato all’analisi del macro-universo dei diritti che ruotano intorno alla figura del minore con un excursus tra le diverse discipline (diritto, psicologia, sociologia, storia, scienze della formazione, economia e antropologia).



In particolare, il corso vuole offrire ai partecipanti validi strumenti di confronto e discussione in tema di educazione ai diritti dell'infanzia, affrontando, in una cornice normativa e multidisciplinare, percorsi tematici e analisi della condizione dell'infanzia nel mondo.



Oltre alle slides e al materiale didattico, il corso vuole essere uno stimolo per motivare i partecipanti al dibattito sulle storie di violazione dei diritti dell’infanzia che si leggono sempre più frequentemente nelle pagine dei quotidiani: bambini costretti a lavorare, bambine obbligate a sposarsi precocemente, bambini che non hanno voce nei procedimenti giudiziari che li riguardano.





Le 30 ore di lezione saranno suddivise in 15 incontri della durata di 2 ore ciascuno e si terranno il martedì e il giovedì dalle ore 14:00 alle ore 16:00 in Viale Marconi, 4 a Cagliari. Data di inizio prevista per il 3 ottobre.

Per informazioni e iscrizioni: acliprovincialicagliari@gmail.com