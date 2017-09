Nell'immaginario collettivo la Sardegna è una meta irraggiungibile e chiusa, sia per la sua naturale insularità sia per una presunta refrattarietà del suo popolo agli stranieri.



Vi vogliamo invitare ad una serata nella quale potremo scoprire che la nostra terra è in realtà sempre stata crocevia di genti e personalità importanti della storia, e vogliamo farlo a Siliqua, destinazione e meraviglioso punto di passaggio: dalla presunta visita di Dante a Domenech, da Wagner a Della Marmora affronteremo un percorso di viaggio che ci aiuterà a scoprire la nostra Isola e Siliqua in particolare con gli occhi di chi è stato qui! Testo e immagine rilevati dal web